Политика Tesla в отношении семидневного возврата была тихо удалена

Tesla отменила дерзкую политику возврата, согласно которой новые покупатели ее электромобилей могли вернуть их с полным возмещением средств в течение семи дней. Эта новость, опубликованная в пятницу компанией Electrek, знаменует конец одной из ярких маркетинговых стратегий генерального директора Илона Маска.

Маск использовал семидневную политику возврата, чтобы похвастаться высоким уровнем удовлетворенности клиентов Tesla, поскольку компания была настолько уверена, что новые покупатели будут довольны своей покупкой, что они не воспримут ее смелое предложение, которое практически невозможно. неслыханный в стандартной автомобильной промышленности. Политика также укрепила идею о том, что автомобили Tesla похожи на продукты бытовой электроники: вы можете заказать и настроить их в Интернете и доставить к вашей двери, как посылка Amazon, а затем вернуть ее, если вы не удовлетворены.

Electrek не называет конкретной причины, по которой Tesla удалила политику, только сообщает, что она была удалена вчера, и любое упоминание о ней теперь удалено с веб-сайта компании. Electrek сообщает, что новые покупатели, желающие вернуть автомобиль Tesla, теперь должны будут пройти через отдел обслуживания клиентов, и неясно, в каких ситуациях может потребоваться полное или даже частичное возмещение после покупки.

Tesla не сразу ответила на запрос о комментарии. Ранее в этом месяце Electrek сообщил, что Tesla распустила свой отдел по связям с общественностью, что затруднило запросы прессы, поскольку больше нет специального человека, отвечающего на такие запросы.