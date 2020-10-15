Volkswagen представили новый меньший и более дешевый внедорожник Taos

Volkswagen во вторник представил новый Taos, самый маленький внедорожник марки на сегодняшний день. Занимая место ниже Tiguan в линейке VW, он сразится с такими, как Chevy Trailblazer, Kia Seltos и Toyota CH-R в переполненном сегменте компактных внедорожников.

Небольшие внедорожники составили почти четверть продаж новых автомобилей в 2019 году, при этом 4 миллиона автомобилей сошли с дилерских партий. И Volkswagen, похоже, намерен атаковать быстрорастущий сегмент со всех сторон.

VW выпустил Tiguan еще в 2007 году, и теперь этот внедорожник считается самым продаваемым автомобилем бренда. VW продал более 6 миллионов Tiguans по всему миру, построив более 900000 из них только в 2019 году. С Taos, пятым новым внедорожником VW за четыре года, бренд заявляет, что нацелен на покупателей, которые ищут что-то немного меньшее и более доступное.

Но новый Taos на самом деле не так уж сильно отличается от Tiguan — он примерно на девять дюймов короче и немного шире, поэтому он не так уж много добавляет к предложениям VW SUV. Другие малые кроссоверы, такие как Subaru Crosstrek, Toyota CH-R и Honda HR-V, с другой стороны, делают гораздо больше, чтобы отличаться от более крупных внедорожников в соответствующих моделях своих брендов.

Тем не менее, Taos, вероятно, будет продаваться как горячие пирожки и может стать хорошей покупкой для поклонников Volkswagen, которые думают, что Tiguan просто немного громоздкий. Познакомьтесь с новым внедорожником ниже.