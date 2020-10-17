Как работает редуктор?

Передача крутящего момента в разнообразном грузоподъемном, производственном и транспортном оборудовании осуществляется при помощи редуктора. Этим механизмом оснащен почти любой станок и автомобиль.

Конструкция и принцип функционирования

Основная функция редуктора явствует из его названия. Она заключается в редукции, то есть в уменьшении усилия, требуемого для привода устройства, которое обеспечивает преобразование передаваемого крутящего момента в полезную работу. Этот механизм с высокой точностью регулирует перемещение в различных приборах и является элементом трансмиссии автомобиля. Простейшая конструкция редуктора представляет собой зацепление из зубчатого колеса и шестеренки. Передача крутящего момента осуществляется посредством прямого соприкосновения зубьев, которые движутся с различной угловой скоростью, но одной и той же линейной. Число вращений колеса и шестеренки за определенный промежуток времени определяется диаметром деталей и числом зубьев. Редуктор КАМАЗ представляет собой несколько зубчатых зацеплений, которые взаимодействуют друг с другом и снижают число оборотов мотора до приемлемой скорости вращения.

Технические параметры

Существует множество разновидностей редукторов, которые различаются формой, размерами и внутренним устройством. Общее между всеми этими механизмами – список технических параметров, на основании которых их выбирают для установки на разнообразное оборудование. В число важнейших характеристик редуктора входят:

передаточное число;

размещение;

число ступеней;

передаточное отношение;

крутящий момент.

Надежность и срок службы редуктора во многом зависят от правильного выбора модели, наиболее всего подходящей для решения конкретных задач. Ошибки, совершенные при выборе этого механизма, с большой вероятностью приведут к его преждевременному выходу из строя, что означает финансовые потери. В этой связи выбор редуктора необходимо доверить профессионалам с богатым опытом, которые учтут все нюансы: от расположения и условий работы редуктора до температуры его нагрева в процессе использования.

Специалисты на основании выполненных расчетов могут выбрать модель редуктора, лучше всего подходящую для конкретного привода. При грамотном подборе срок службы червячных редукторов составляет не меньше семи лет, цилиндрических – не меньше десяти лет.