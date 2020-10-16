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Разновидности домкратов

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Для поднятия тяжелых объектов с последующей непродолжительной фиксацией в требуемой позиции используются специальные устройства, называемые домкратами. Они бывают передвижными и стационарными.

Основные разновидности домкратов

Главные направления применения домкратов таковы:

  • Строительство. В этой области с помощью домкратов поднимают и фиксируют различные конструктивные элементы.
  • Ремонт автотранспортных средств. Домкрат автомобильный позволяет выполнить самые разнообразные работы – от замены колеса в дороге до осуществления сложных видов ремонта в автомастерских.
  • Монтаж разнообразных крупногабаритных деталей или установка оборудования на опоры.

По принципу функционирования домкраты делятся на три основные группы:

  • Механические. Это самые простые приспособления с технической точки зрения. Они работают за счет приложения физических усилий для передвижения подъемной части.
  • Гидравлические. Они функционируют за счет того, что рабочая жидкость перекачивается между цилиндрами.
  • Пневматические. В этих механизмах движущей силой служит давление накачиваемого воздуха.

Ключевые критерии выбора домкрата

При выборе каждой разновидности домкратов нужно учитывать свои нюансы. Но есть общие принципы, с использованием которых можно выбрать самую подходящую модель этих подъемных устройств. Основное внимание нужно уделить следующим важнейшим критериям:

  • Грузоподъемность. Это основной параметр любого домкрата. Обычно данная характеристика указывается на корпусе приспособления и в технической документации. При выборе подъемника необходимо принимать во внимание потенциальные нагрузки. Если они превысят указанную производителем грузоподъемность, то домкрат выйдет из строя.
  • Высота подхвата. Данная характеристика особенно актуальна для автомобилистов, так как определяется клиренсом машины. В большинстве случаев она варьируется в пределах от 6 до 25 сантиметров. Владельцам внедорожников с увеличенным дорожным просветом выбрать подходящую модель легче.
  • Максимальная высота подъема. У большинства предлагаемых производителями моделей этот показатель составляет от 30 до 50 сантиметров. Однако существуют автомобильные домкраты с максимальной высотой подъема более одного метра.

Таким образом, при выборе домкрата необходимо учитывать не только тип конструкции, которая будет подниматься с его помощью, но и ряд других параметров. Важную роль при выборе этого устройства играет безопасность. Лучше всего покупать домкраты с надежными фиксаторами и предохранителями.

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