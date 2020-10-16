Для поднятия тяжелых объектов с последующей непродолжительной фиксацией в требуемой позиции используются специальные устройства, называемые домкратами. Они бывают передвижными и стационарными.

Основные разновидности домкратов

Главные направления применения домкратов таковы:

Строительство. В этой области с помощью домкратов поднимают и фиксируют различные конструктивные элементы.

Ремонт автотранспортных средств. Домкрат автомобильный позволяет выполнить самые разнообразные работы – от замены колеса в дороге до осуществления сложных видов ремонта в автомастерских.

Монтаж разнообразных крупногабаритных деталей или установка оборудования на опоры.

По принципу функционирования домкраты делятся на три основные группы:

Механические. Это самые простые приспособления с технической точки зрения. Они работают за счет приложения физических усилий для передвижения подъемной части.

Гидравлические. Они функционируют за счет того, что рабочая жидкость перекачивается между цилиндрами.

Пневматические. В этих механизмах движущей силой служит давление накачиваемого воздуха.

Ключевые критерии выбора домкрата

При выборе каждой разновидности домкратов нужно учитывать свои нюансы. Но есть общие принципы, с использованием которых можно выбрать самую подходящую модель этих подъемных устройств. Основное внимание нужно уделить следующим важнейшим критериям:

Грузоподъемность. Это основной параметр любого домкрата. Обычно данная характеристика указывается на корпусе приспособления и в технической документации. При выборе подъемника необходимо принимать во внимание потенциальные нагрузки. Если они превысят указанную производителем грузоподъемность, то домкрат выйдет из строя.

Высота подхвата. Данная характеристика особенно актуальна для автомобилистов, так как определяется клиренсом машины. В большинстве случаев она варьируется в пределах от 6 до 25 сантиметров. Владельцам внедорожников с увеличенным дорожным просветом выбрать подходящую модель легче.

Максимальная высота подъема. У большинства предлагаемых производителями моделей этот показатель составляет от 30 до 50 сантиметров. Однако существуют автомобильные домкраты с максимальной высотой подъема более одного метра.

Таким образом, при выборе домкрата необходимо учитывать не только тип конструкции, которая будет подниматься с его помощью, но и ряд других параметров. Важную роль при выборе этого устройства играет безопасность. Лучше всего покупать домкраты с надежными фиксаторами и предохранителями.