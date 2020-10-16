В России скоро может появиться совершенно новый кроссовер Volkswagen

Этой осенью в октябре состоится премьера новой модели для американского рынка — Volkswagen Tarek. Концерн уже опубликовал тизер новинки. Компактный кроссовер по сути является перелицованной версией внедорожника Tharu и продается на китайском рынке уже два года. Если взять модельный ряд немецкого автопроизводителя, новый Tarek находится в нем на уровень ниже Tiguan. Автомобиль планируют поставить на платформу MQB. Известно, что новый кроссовер будут собирать в Мексике. Сначала SUV будут продавать на рынке североамериканского региона. Но ранее от представителей компании VW звучали заявления о совершенно новом субкомпактном кроссовере, который появится в России. Вероятно, речь шла именно о Tarek.

Провести официальную презентацию планируется 13 октября. Исходя из этого, можно предположить, что в Россию новинка попадет в следующем году — не раньше. А в продажу поступит не раньше второго полугодия 2021 года. Собирать модель будут на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде.

Каким будет новый Volkswagen Tarek

По опубликованному компанией тизеру пока трудно представить, как будет выглядеть кроссовер. Оригинальная оптика, вероятно, базируется на светодиодах. По аналогии с другими новыми моделями VW, головные фары небольшого размера. Но у Tarek есть одна особенность: вдоль решетки радиатора под фарами есть две светодиодные тонкие полосы. Это уже одно из заметных отличий от Tharu, который, по мнению экспертов, послужил прототипом новинки. Разница будет присутствовать также в отдельных деталях оформления салона. Габариты автомобиля:

длина — 4,45 м;

ширина — 1,84;

высота — 1,63;

колесная база — 2,68 м.

В России, возможно, кроссовер появится с турбированным двигателем на 150 лошадиных сил объемом 1,4 л. По слухам, подключаемая полноприводная система управления для Tarek не планируется. Зато автомобиль оснастят роботизированной КПП с двойным сцеплением. Хотя, одна модификация с полноприводной системой управления вполне может выйти на рынке США. О ценах и комплектациях для России на данный момент ничего не известно.

Актуальную информацию о новых моделях Volkswagen в России всегда можно найти на сайте www.vw-vnukovo.ru, а также у менеджеров официального дилерского центра марки в Москве — Фольксваген Центр Внуково. Специалисты компании также расскажут от действующих предложениях и примут заявку на тест-драйв.