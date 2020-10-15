Шины для грузовых автомобилей: виды и характеристики

Многотонные грузовики нуждаются в особых шинах, готовых к высоким нагрузкам. Качество установленной резины во многом определяет безопасность эксплуатации грузовых авто.

Для любой грузовой машины – самосвала, тяжелого грузовика или спецтехники найдутся подходящие шины. Производители предлагают резину для эксплуатации в разных условиях.

Классификация и характеристики грузовых шин

Колеса самосвалов и спецтехники испытывают колоссальные нагрузки, поэтому к резине предъявляются особые требования. Шины для грузовиков обладают прочной конструкцией, выдерживающей интенсивную эксплуатацию в сложных дорожных условиях. Покрышки классифицируют по разным признакам: рисунку протектора (магистральные, региональные и пр.), по расположению на оси (для передней или задней оси, универсальные) и по конструктивному исполнению (диагональные и радиальные).

Характеристики качественных грузовых покрышек

Новые технологии позволяют улучшать качество резины для грузовиков:

стабильное сцепление на заснеженной и сухой дороге;

отличные тягово-сцепные свойства;

агрессивные протекторы для передвижения по бездорожью;

эффективная защита от грязи и снега.

Точные характеристики зависят от конкретной модели, типа и назначения резины.

Выбор грузовых шин с учетом дорожных условий

Для эксплуатации на обычных асфальтовых дорогах предусмотрены дорожные покрышки с неглубокими и узкими канавками. Техника, работающая на агрессивных покрытиях, требует использования специальной резины, например, внедорожной, позволяющей уверенно передвигаться в любых условиях.

Для спецтехники и тяжелых грузовиков, включая самосвалы, предусмотрены карьерные шины с мощными грунтозацепами, такая резина справляется с самыми сложными дорожными условиями.

Машины, осуществляющие дальние рейсы, оснащаются магистральными грузовыми шинами, они подходят для твердых покрытий, отличаются устойчивостью на скоростях и хорошим управлением.

Региональные грузовые покрышки применяются при перевозках груза по региональным дорогам, что связано с более низким качеством дорог, частыми поворотами, ускорениями и торможениями. Такие модели имеют упрочненную конструкцию (по сравнению с магистральной резиной), снижающей риски проколов.

Критерии выбора надежных шин

При выборе покрышек для грузовиков принято ориентироваться на условия эксплуатации машины, массу грузовика, тип конструкции (диагональные или радиальные) и другие факторы.

Диагональные шины хорошо подходят для грунтовых дорог, отличаются приемлемой ценой, устойчивостью к проколам и ремонтопригодностью. Радиальные грузовые шины – это прочность, готовность к высоким нагрузкам, улучшенное сцепление с дорожным полотном, устойчивость к образованию трещин.