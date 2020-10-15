Где установить автосигнализацию в Москве? Я нашел отличное место

Безопасность автомобиля — вещь очень важная, если ты бережно относишься к своему имуществу. К такому вопросу нельзя подходить легкомысленно. Сэкономив один раз на установке сигнализации, можно потом отдать не малые деньги за любую информацию о твоем авто, но маловероятно, что поиски увенчаются успехом. Поэтому, когда мы купили машину жене, я сразу решил поставить качественную и надежную охранную систему.

Обратился в компанию Alarmstyle.ru по совету своего друга. Центр занимается установкой и продажей дополнительного оборудования на все марки автомобилей. В том числе, делают тонировку, шумоизоляцию, устанавливают парковочные системы. А еще, они сертифицированный центр и поэтому все гарантии на автомобиль сохранятся.

Сигнализация должна была отвечать нескольким требованиям:

Выпускаться не в Китае

Быть оснащенной всем современным функционалом

Иметь диалоговый код. Это такой алгоритм, обеспечивающий надежную защиту от всех известных систем взлома.

Начались поиски. В компании «Alarmstyle» меня подробно проконсультировали специалисты, рассказав про все возможные варианты, отвечающие моим запросам. Было принято решение установить сигнализацию Pandora DXL 5000 PRO v.2 на Volkswagen Tiguan. Установку сделали быстро и качественно, помогли разобраться в многочисленных функциях, хотя сигнализация производится в России и прилагаемая инструкция подробно все объясняет.

Данную охранную систему установили с авто запуском. При желании, можно установить автозапуск и без сигнализации. Получив гарантию, довольные отправились домой. Цена вместе с установкой обошлась в 80100 руб. Да, сумма приличная, но она не сопоставима с ущербом от угона автомобиля. Конечно, выбор очень большой, можно установить авто сигнализацию намного дешевле.

Мы остановились, как я считаю, на одном из самых надежных и навороченных охранных комплексов. Система взаимодействует с телефоном владельца, практически не оказывает влияние на питание автомобиля, имеет интеллектуальный автоматический запуск двигателя.

Вобщем, я хочу дать вам совет. Хотите не беспокоиться за свой автомобиль? Устанавливайте сигнализацию с диалоговым кодом. Какую — решать только вам. Главное, чтобы она была надежной. А доверить этот процесс рекомендую центру «Alarmstyle». Я нисколько не пожалел, мой вердикт — хорошая и надежная контора. Всем друзьям тоже буду советовать.

Ивано Андреев, 40 лет.