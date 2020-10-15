Автомобили LADA

Многие до сих пор с определенной иронией и настороженностью относятся к российской автомобильной промышленности. Слишком уж прочно укоренились стереотипы, что машины ВАЗ по технологичности на несколько поколений уступают иномаркам, неудобны, небезопасны и постоянно требуют ремонта. На деле, ситуация уже достаточно давно в корне изменилась и современные модели LADA вполне способны тягаться с иномарками!

Преимущества автомобилей LADA

На сайте https://ladacenterperm.ru/ можно посмотреть автомобили, которые находятся в наличии у официального дилера Лада в Перми, но заслуживают ли они внимания? Да, заслуживают. Преимуществ у них немало:

Доступная цена. В стоимость иномарки входят таможенные сборы, затраты на транспортировку и другие расходы, которые никак не относятся к качеству. Российская сборка позволяет обойтись без второстепенных трат. Не лишне отметить и многочисленные правительственные программы поддержки отечественного производителя, позволяющие получить рассрочку на машину на максимально выгодных условиях;

Простота гарантийного обслуживания. Поиск официального сервиса, занимающегося обслуживанием иномарок, зачастую становится крайне сложной задачей, представительства есть далеко не во всех городах и даже не во всех регионах, а дилерские центры не спешат предоставлять сервисные услуги. С российскими марками все гораздо проще, сеть их сервисов по стране куда более развитая;

Адаптация к характерным эксплуатационным условиям. Российские инженеры знают, что именно нужно нашим водителям, с какими именно нагрузками придется столкнуться машине, чего нельзя сказать об иностранных специалистах. Конструктивно и технически они гораздо лучше адаптированы к плохим дорогам, топливу невысокого качества, морозам и другим явлениям;

Простота поиска запчастей. Легко найти и контрактную, и аналоговую, и оригинальную деталь. Опять же, запчасти стоят дешевле, чем на иномарки, так как производятся в России, не облагаются налоговыми пошлинами и не предполагают больших расходов, связанных с транспортировкой.

К вопросу о безопасности

Краш-тесты российских машин прошлых поколений – настоящие фильмы ужасов. Неудивительно, что многие до сих пор считают Ладу автомобилем, неспособным защитить водителя и пассажиров даже при легком ДТП. Это заблуждение. Кузова современных моделей изготовлены по новым конструктивным принципам, даже младшие версии укомплектованы модифицированными ремнями и подушками безопасности, так что показатели безопасности вполне сравнимы с одноклассниками зарубежных марок.