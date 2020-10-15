Как продать машину? Автовыкуп!

Народная мудрость гласит, что автомобилист радуется дважды: в момент покупки новой машины, и в момент ее продажи. Несмотря на популярность вторичного рынка транспортных средств, однако, с реализацией у многих возникают проблемы. Как правило, связаны они с незнанием банальных правил и рекомендаций, следование которым позволяет быстро найти машине нового хозяина, готового хорошо заплатить за нее!

Подготовка – важный момент!

Один из наиболее полезных ресурсов — auto-trader.com.ua. Клиенты этого сайта легко справляются с задачей машины. Его специалисты едины во мнении, что грамотная подготовка транспорта и объявления – залог успеха. Нужно придерживаться ряда советов:

Профессиональная мойка. Чистая машина всегда выглядит презентабельно. Не стоит экономить на этом. В принципе, отмыть кузов можно и самостоятельно, но вот для выведения посторонних запахов из салона, удаления пятен с обивки лучше обратиться к специалистам. Они сделают это быстрее и лучше. Моторный отсек, при этом, лучше не отмывать для блеска, многие покупатели думают, что так продавец старается скрыть дефекты, подтеки масла; Качественные фото. Если машина продается через сайт объявлений, то обязательно нужно сделать хорошие фотографии с разных ракурсов, снять салон и, по возможности, основные недочеты. Это формирует положительное мнение, говорит о честности продавца; Косметический ремонт. О серьезных недочетах лучше сказать честно, а вот небольшие дефекты, которые потенциально могут стать поводами для торга, стоит исправить самостоятельно. Это избавит от лишних придирок и вопросов со стороны потенциального покупателя; Юридическая чистота. Важно, чтобы машина не находилась под арестом, за ней не числились непогашенные штрафы, она не являлась залоговым обеспечением. Сейчас это легко проверяется, если проблема есть – о ней нужно сказать заранее.

К вопросу о ценообразовании

Для многих покупателей цена – определяющий фактор. Слишком дешевая машина вызывает подозрения, а слишком дорогая – не вызывает интереса. Дешевизна может быть оправдана только необходимостью быстрой реализации и об этом нужно говорить сразу. Чтобы определить адекватную цену, стоит уделить 2-3 часа на изучение других предложений, понять, какова цена в регионе на авто этой марки, модели, года выпуска, как она зависит от состояния. Практика показывает, что именно “среднее арифметическое” – оптимальный вариант для поиска покупателя, отсутствия лишних вопросов и долгого ожидания.