Суперкар Marussia за 12,5 миллиона рублей продает житель Новосибирска

За суперкар Marussia B1 владелец просит 12,5 миллиона рублей, а объявление о продаже автомобиля разместили на сайте Авто.ру.

Marussia B1 была выпущена в 2014 году. В объявлении указали минимальное количество информации, но сообщается, что 17-я по счету машина, выпущенная компанией.

Напомним, в основе российского спортивного автомобиля лежит стальной монокок со стальным каркасом.

Marussia B1 является среднемоторным спорткаром. В движение он приводится 3,5-литровым ДВС мощностью 300 л.с. Двигатель позаимствован у Nissan.

Заявлено, что Marussia B1 до первой «сотни» разгоняется за 4,7 секунды, максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Marussia Motors была создана в 2007 году. Эта компания за свое существование создала 44 прототипа и выпустила четыре серийных автомобиля.

В 2014 году из-за финансовых проблем компания прекратила свое существование.