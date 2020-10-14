Первые фото кроссовера белорусской сборки Geely Tugella появились в Сети

Купеобразный кроссовер Geely Tugella создан на базе кроссовера Volvo, который для российского рынка будут собирать на заводе китайской компании в Белоруссии.

Портал «Китайские автомобили» опубликовал шпионские снимки Geely Tugella. Этот кроссовер был замечен на территории завода «БелДжи» в Белоруссии.

Будущая для российского рынка новинка получит цифровую панель приборов, большой экран мультимедийной системы, а также ряд современных систем безопасности.

При этом в «паркетнике» не будет системы автоматической парковки.

Geely Tugella создан на платформе CMA, разработанной Geely совместно с Volvo. На российском рынке Tugella будет предлагаться с двухлитровыми ДВС мощностью 199 и 237 л.с.

Для моторов будет доступен только автоматическая коробка передач. Geely Tugella можно будет заказать с передним или полным приводом.

Ранее первая партия кроссоверов Geely Tugella была замечена на въезде в российскую столицу. Ожидается, что представительство китайской компании дату старта продаж и цены на Tugella озвучит в ближайшее время.