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Tesla снизила цены на Model S в США и Китае

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Рынок электрокаров сейчас очень активно растет, и если раньше у Tesla практически не было конкурентов, то сейчас европейские и китайские компании начали выпуск электрокаров, которые способны составить достойную конкуренцию американскому автопроизводителю.
В связи с растущей конкуренцией Tesla начала снижать цены на свои электрокары. Так при покупке Model S с полным приводом можно сэкономить до 3000 долларов.

Помимо новой цены пресс-центр автопроизводителя сообщил, что новые кроссоверы Tesla Model X за счет оптимизации аккумуляторов и блока управления теперь способны проезжать на 32 км больше.

Таким образом на одном заряде Model X может проехать до 594 км.

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