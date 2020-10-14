Tesla снизила цены на Model S в США и Китае

Рынок электрокаров сейчас очень активно растет, и если раньше у Tesla практически не было конкурентов, то сейчас европейские и китайские компании начали выпуск электрокаров, которые способны составить достойную конкуренцию американскому автопроизводителю.

В связи с растущей конкуренцией Tesla начала снижать цены на свои электрокары. Так при покупке Model S с полным приводом можно сэкономить до 3000 долларов.

Помимо новой цены пресс-центр автопроизводителя сообщил, что новые кроссоверы Tesla Model X за счет оптимизации аккумуляторов и блока управления теперь способны проезжать на 32 км больше.

Таким образом на одном заряде Model X может проехать до 594 км.