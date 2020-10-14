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Двухлетние автомобили в России стоят дороже, чем новые в 2018 году

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За последние несколько лет новые автомобили очень сильно подорожали, а одновременно с ними цены выросли и на подержанные авто.
По данным специалистов сети по продаже подержанных авто – Automama, сейчас автомобили с пробегом стоят дороже, чем новые в 2018 году.

Так, популярный на вторичном рынке кроссовер Renault Duster 2018 года выпуска сейчас стоит свыше 810 тыс. руб., причем в 2018 году эта модель новая стоила дешевле.

Специалисты розничной сети в качестве примера назвали цены еще на Toyota Camry и Volkswagen Tiguan в хорошем состоянии, которые сейчас предлагают за 2,1 – 2,3 млн. рублей, хотя два года назад в дилерских центрах они стоили меньше.

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