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В конце 2020 года в России стартуют продажи китайского лифтбека JAC J7

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JAC в России сертифицировала лифтбек J7, который в продажу поступит до конца текущего года.

Собирать лифтбек для российского рынка будут на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.

Внешность JAC J7 разработана бывшим дизайнером Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне, поэтому в автомобиле можно увидеть знакомые черты итальянских марок.

На российском рынке JAC J7 будет доступен с полуторалитровым дефорсированым мотором мощностью 136 л.с.

В паре с силовым агрегатом будет работать шестиступенчатая механическая трансмиссия или вариатор Punch VT3+.

В конце 2020 года в России стартуют продажи китайского лифтбека JAC J7

Китайский лифтбек получил спереди независимую подвеску McPherson, а сзади у модели поперечные рычаги. Еще в РФ модель будет поставляться с электрическим стояночным тормозом и электроусилителем руля.

Цены на JAC J7 пока не объявлены, и они станут известны ближе к старту продаж. В Китае JAC J7 предлагают по цене от 84,4 тыс. юаней, что в пересчете составляет около 1 млн рублей.

В конце 2020 года в России стартуют продажи китайского лифтбека JAC J7 В конце 2020 года в России стартуют продажи китайского лифтбека JAC J7

jac JAC J7
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