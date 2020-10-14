Автошкола «Авто-Питер» поможет получить права даже в самый жесткий карантин

Дистанционное обучение практикуется давно, но оно было не очень популярным среди населения даже в последние годы. Люди предпочитали учиться очно, с живым контактом с учителем и своими сокурсниками, одногруппниками. Сегодня ситуация поменялась – опасный китайский коронавирус, внезапно захвативший умы людей по всему миру, заставил многие заведения просто закрыться. Особенно это сказалось на образовательных учреждениях, так как в их стенах традиционно большие скопления людей, а в наши непростые вирусные времена этого рекомендуют избегать.

Карантин заставил людей столкнуться не только с проблемой закрытых школ, объектов малого бизнеса, но и с перебоями в работе общественного транспорта. Внезапно многие поняли – иметь права и свое авто сейчас очень и очень рекомендовано, ведь без этого можно в любой момент остаться без своего конституционного права на передвижение. Но как получить права на машину, если автошколы тоже закрываются и не набирают группы в карантин? Дистанционное обучение от автошколы «Авто-Питер» поможет решить проблему! Все подробности этого чудесного предложения можно найти на странице http://avtopiter78.ru/about-us/distantsionnoye-obucheniye.

Особенности дистанционного обучения в автошколе

Чиновники на период карантина рекомендуют избегать посещения людных мест и закрыть на каникулы все образовательные учреждения. В таких условиях отучиться в автошколе очень непросто. Используя же предложение от «Авто-Питер», можно:

Учиться дистанционно, не посещая переполненные классы с другими людьми. Вы просто получаете программу, уроки на дом, общаетесь по Сети с преподавателями и слушаете их лекции. Знания предоставляются в полном объеме по обычной программе;

Учиться можно из любой точки мира. Не обязательно жить в Санкт-Петербурге, чтобы записаться в данную школу. Вы можете жить в любом месте России или даже мира и получать уроки теории по вождению;

Дистанционное обучение помогает распределить свободное время более выгодно и не тратить его на то, чтобы добираться до школы в общественном транспорте.

Записаться в школу может каждый человек, после чего достаточно просто начать старательно учить теорию. После прохождения курсов по ПДД, надо будет пройти стандартный путь освоения вождения с инструктором и получить наконец-то вожделенное водительское удостоверение!