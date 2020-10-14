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У Lada Granta в России появилась новая модификация Granta Prima

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На базе Гранты компания «Промтех» создала новый фургон, получивший приставку к названию Prima.
Новая модель, подготовленная специалистами из Нижнего Новгорода, по сути является измененной и удлиненной версии Granta ВИС-2349.

Более того, как сообщает «Лада Онлайн», новинка уже предлагается для покупки, причем представлена она в трех версиях — Standart, Long и Maxi.

Заявленная грузоподъемность варьируется от 700 до 900 кг. В автомобиле установлена пневматическая подвеска сзади, а в движение его приводит 1,6-литровый 87-сильный двигатель, пару которому составляет пятискоростная механика.

Евротент Lada Granta Prima оценили в 987 900 рублей. Промтоварный фургон обойдется в 999 900 рублей, а рефрижератор получил ценник 1 179 900 рублей.

У Lada Granta в России появилась новая модификация Granta Prima У Lada Granta в России появилась новая модификация Granta Prima

Lada Granta
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