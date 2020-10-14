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Компания Volkswagen представила новый кроссовер Taos

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Новейший кроссовер дебютировал для рынка США и Латинской Америки, а в модельном ряду он расположился на ступени ниже модели Tiguan.
Компания Volkswagen представила новый кроссовер с названием Taos, причем есть информация, что эта модель может появиться на российском рынке, но под другим названием, и более того, ее сборку могут начать на предприятии в Нижнем Новгороде.

Основой для нового автомобиля стала платформа MQB. Габариты кроссовера следующие: 4465/1841/1636 мм, колесная база – 2690 мм.

Объём багажного отделения составляет от 795 до 1877 литров. По сути новинка является перелицованным вариантом китайской версии кроссовера Tharu, но при этом у первой оригинальное оформление передней части с решениями от Tiguan и Atlas.

Компания Volkswagen представила новый кроссовер Taos

Размер колесных дисков в зависимости от комплектации может быть 17,18 или 19 дюймов. Уже в начальной комплектации у нового Taos будет климат-контроль на две зоны, а в более дорогих версиях предложат ряд современных систем безопасности и помощи водителю.

Что касается линейки двигателей, то она будет представлена 1,5-литровым турбированным ДВС с отдачей 160 л.с., который будет работать с 8-ступенчатой автоматической КП и переднеприводной системой. Полный привод будет доступен в версии с 7-скоростным роботом.

Компания Volkswagen представила новый кроссовер Taos

Такой двигатель заявлен для американского рынка. При этом в Латинской Америке кроссовер предложат со 150-сильным агрегатом, передним приводом и только шестискоростным автоматом.

Перечень комплектаций и стоимость на них пока не раскрывают. Предварительная цена кроссовера, который начнут продавать во втором квартале года, составит 21 тыс. долларов в Латинской Америке.

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