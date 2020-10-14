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Список облагаемых налогом на роскошь авто пересмотрит Минпромторг РФ

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Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь обновляется регулярно.
Скоро перечень легковых автомобилей облагаемых налогом на роскошь снова обновится и произойдет это до марта будущего года. Об этом сообщили журналисты «ТАСС», ссылаясь на сообщение Минпроторга России.

Уточняется, что речь идет об обновлении списка легковушек, стоимость которых превышает три миллиона рублей.

Пересмотреть перечень планируют до 1 марта 2021 года. Какие автомобили попадут или уберут из перечня пока не сообщается, но сейчас в списке числятся модели многих марок.

Под налог на роскошь попадают модели марок Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus и другие.

Напомним, что владельцы машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей платят налог с коэффициентом 1,1, владельцам машин стоимостью более 5 млн рублей они обходятся в два раза дороже, а автомобилистам владеющим легковушками с ценой более 10 млн и вовсе в три раза.

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