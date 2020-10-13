Об этом во вторник 13 октября сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

В сообщении Ростандарта говорится, что Volkswagen отзывает в России четыре автомобиля Phaeton, которые были реализованы на российском рынке в прошлом году.

«Причина отзыва транспортных средств: на некоторых автомобилях Phaeton с солнечной панелью крыши (код комплектации 3FR) вследствие загрязнения поверхностей склеивания при производстве стеклянная солнечная панель крыши может быть приклеена к раме сдвижного люка недостаточно надежно. Отсоединение стеклянной панели во время движения представляет опасность для участников движения позади автомобиля» — сообщили в Росстандарте.

В рамках отзыва владельцам автомобилей подклеят стеклянную крыши солнечной панели крыши. Все работы будут проводиться за счет компании.