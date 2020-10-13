Главная » Новости

Volkswagen отзывает в России четыре автомобиля Phaeton

Опубликовано Обновлено

Об этом во вторник 13 октября сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
В сообщении Ростандарта говорится, что Volkswagen отзывает в России четыре автомобиля Phaeton, которые были реализованы на российском рынке в прошлом году.

«Причина отзыва транспортных средств: на некоторых автомобилях Phaeton с солнечной панелью крыши (код комплектации 3FR) вследствие загрязнения поверхностей склеивания при производстве стеклянная солнечная панель крыши может быть приклеена к раме сдвижного люка недостаточно надежно. Отсоединение стеклянной панели во время движения представляет опасность для участников движения позади автомобиля» — сообщили в Росстандарте.

В рамках отзыва владельцам автомобилей подклеят стеклянную крыши солнечной панели крыши. Все работы будут проводиться за счет компании.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика