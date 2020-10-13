Продажи подержанных автомобилей в РФ выросли в сентябре на 24%

Сентябрь стал третьим подряд месяцем, когда наблюдается рост продаж автомобилей с пробегом.

В прошлом месяце объёмы проданных машин на вторичном рынке составили 565 тыс. экземпляров, что на 24% больше, чем годом ранее.

В августе и июле положительная динамика составляла 11 и 14% соответственно. Лидируют на рынке подержанных авто модели бренда LADA, которые были перепроданы в количестве 128 тыс. единиц.

На втором месте располагаются авто марки «Тойота» с показателем 63 тыс. ед., а следом оказались Nissan, Hyundai и KIA – по 32 тыс., сообщает агентство «Автостат».

Если говорить о продажах авто с пробегом за период с начала года, то тут наблюдается отрицательная динамика.

В период январь-сентябрь вторичный авторынок просел на 2%, а объёмы составили 3,9 млн легковушек с пробегом.