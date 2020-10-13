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Продажи электромобилей в Европе в 2020 году вырастут в 3 раза

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Такие прогнозы дает компания Transport & Environment (T&E), которая уверена, что в этом году будет наблюдаться трехкратный рост продаж новых электромобилей.
По предварительным оценкам аналитиков, только в первой половине текущего года на электрокары пришлось 8% доли, а по итогам всего года показатель достигнет 10%.

То есть продажи электромобилей в Европе в 2020 году вырастут в 3 раза.

Отдельно отмечается, что к сегменту электрокаров специалисты отнесли не только авто с полностью электрической установкой, но и гибридные и подзаряжаемые машины.

Как говорят аналитики на рост популярности таких автомобилей повлияли более жесткие экологические стандарты.

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