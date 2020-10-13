Основные параметры легковых прицепов

Легковые прицепы — это предмет постоянного спора между сотрудниками Дорожной Полиции и владельцами автотранспорта. К сожалению, и сейчас некоторые моменты из ПДД можно трактовать несколько двояко. Впрочем, размеров легковых прицепов это касается в меньшей степени.

Длина и ширина

Легковой прицеп не может быть длиннее 12 метров и шире, чем 2,55 метра. А вот высоты может достигать более чем приличной — до 4 метров. Но есть небольшой нюанс: важна также длина машины. При 12-метровом прицепе она вместе со «сцепкой» может быть не длиннее 6,35 метров. В принципе, длины автопоезда с одним прицепом хватит с запасом даже на полноразмерный минивэн, поэтому купить легковой прицеп может каждый автовладелец.

Кстати, наличие 2 прицепов является одним из предметов спора между автолюбителями и ГИБДД. Правила можно трактовать двояко. Кто-то считает, что можно и 2 прицепа, если длина автопоезда меньше 18,35 метра. Но в ГИББД считают иначе.

Поэтому на большие грузоподъемные прицепы для легковых автомобилей цена, как правило, выше. Впрочем, не только поэтому. Такие прицепы конструкционно сложнее.

Грузоподъемность и категории прав

Для вождения легкового автопоезда нужно получать отдельные права. Причем категории прав для прицепа грузоподъемностью до 0,75 тонн, до 3,5 тонн и до 10 тонн — разные. Кроме того, легкие прицепы могут не оснащаться тормозами, 3,5-тонные должны иметь инерционные, а до 10 тонн — тормоза с постоянным действием. Но в большинстве своем по дорогам ездят:

легкие прицепы с грузоподъемностью до 0,75 тонн;

без тормозов;

одноосные.

Дело в том, что 10-тонные прицепы водителей легковых автомобилей интересовать не могут по другому закону. Масса автопоезда не может превышать 3,5 тонн. Так что допустимый максимум для прицепа к легковушке — это двухосный прицеп с инерционным тормозом с грузоподъемностью около тонны.

Не забываем про то, что сам прицеп может весить несколько сотен килограммов. Если прибавить к нему вес автомобиля, то уже выйдет более половины допустимой массы автопоезда. К тому же, получить права на вождение легковушки с легким прицепом гораздо проще.

Такие прицепы редко используются на постоянной основе, иногда только 1-2 раза в год, для того чтобы перевезти мебель или отвезти что-то на дачу. Тем не менее, наличие прицепа в гараже и прав на него в кармане повышает «независимость» водителя. Ведь даже 500 кг — это солидный груз. Учитывая то, что собственный прицеп, как правило, грузят собственными силам, то даже более, чем солидный.