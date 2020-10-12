Компания Cadillac убирает седан CT6 с рынка России

В начале лета 2019 года седан в России получил обновление, но в результате Cadillac решила прекратить его продажи на рынке.

Автомобиль Cadillac CT6 был в продаже на российском рынке всего два года, хотя его презентация состоялась еще в 2015 году. До российского авторынка седан добрался достаточно поздно, а именно весной 2018 года.

В прошлом году модель получила обновление, а в начале текущего года было объявлено о завершении ее производства на предприятии в США.

Соответственно прекратились и поставки седана в Россию. Как выяснили журналисты портала Wroom.ru, все запасы седана в РФ уже распроданы.

Стоит отметить, что в целом спрос на Cadillac CT6 был невысоким. Согласно данным российского портала, за два года дилеры марки в России реализовали всего 94 экземпляра.

Между тем, производство и продажи Cadillac CT6 осуществляется на китайском рынке, где седан достаточно востребован.