Внешность обновленного Mitsubishi Eclipse Cross раскрыта до премьеры

Модель Eclipse Cross в обновленном исполнении дебютирует до конца осени, но точная дата премьеры пока не названа.

При этом внешность автомобиля, а также изменения в салоне, уже рассекречены благодаря изображениям из фирменного буклета марки.

Скриншоты оказались в распоряжении зарубежных источников и судя по ним, Mitsubishi Eclipse Cross получит измененную, но узнаваемую внешность.

У автомобиля появится новый передний и задний бамперы, оптика, при этом фирменная решетка радиатора обновится не сильно. Кроме этого, обновленный вариант модели останется без спойлера.

В салоне также произойдут изменения, включая появление новой мультимедийной системы и вариантов отделки.

Кроме этого, после обновления Mitsubishi Eclipse Cross будет представлен в версии с подзаряжаемой гибридной установкой.