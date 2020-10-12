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Внешность обновленного Mitsubishi Eclipse Cross раскрыта до премьеры

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Модель Eclipse Cross в обновленном исполнении дебютирует до конца осени, но точная дата премьеры пока не названа.
При этом внешность автомобиля, а также изменения в салоне, уже рассекречены благодаря изображениям из фирменного буклета марки.

Скриншоты оказались в распоряжении зарубежных источников и судя по ним, Mitsubishi Eclipse Cross получит измененную, но узнаваемую внешность.

Внешность обновленного Mitsubishi Eclipse Cross раскрыта до премьеры

У автомобиля появится новый передний и задний бамперы, оптика, при этом фирменная решетка радиатора обновится не сильно. Кроме этого, обновленный вариант модели останется без спойлера.

В салоне также произойдут изменения, включая появление новой мультимедийной системы и вариантов отделки.

Кроме этого, после обновления Mitsubishi Eclipse Cross будет представлен в версии с подзаряжаемой гибридной установкой.

Внешность обновленного Mitsubishi Eclipse Cross раскрыта до премьеры Внешность обновленного Mitsubishi Eclipse Cross раскрыта до премьеры Внешность обновленного Mitsubishi Eclipse Cross раскрыта до премьеры Внешность обновленного Mitsubishi Eclipse Cross раскрыта до премьеры

mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross
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