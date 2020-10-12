Новый кроссовер Nissan за 550 тыс. рублей представят 21 октября

Компания Nissan анонсировала скорую презентацию нового кроссовера, который будет относится к компактным моделям.

Новый кроссовер получит название Magnite и сейчас компания его испытывает на треке в Японии. Согласно официальным данным, новый бюджетный кроссовер Nissan представят 21 октября.

Модель Magnite создается в первую очередь для индийского рынка, а ее созданием занимается японское подразделение компании.

Предварительная стоимость компактного кроссовера составит 550 тыс. рублей в эквиваленте.

У автомобиля в моторной гамме будет предложен литровый 72-сильный двигатель, пару которому составит механика или робот. Также будет двигатель с отдачей 95 л.с.

Полный привод не предложат даже за дополнительную плату, зато в списке оснащенности будет мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера кругового обзора, круиз-контроль, мультифункциональный руль и многое другое.