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Компания Ford объяснила причину снятия с производства седанов

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Последние седаны Ford были сняты с производства еще в прошлом году и ими стали модели Taurus и Fusion.
В компании рассказывали, что убирают из модельного ряда автомобили в кузове седан, однако причины такого решения не комментировали.

Но в руководстве марки говорили, что они сосредоточатся на выпуске более перспективных автомобилей, а именно моделей из сегмента кроссоверов и внедорожников.

Недавно компания Ford объяснила причину снятия с производства седанов. В частности, об этом заговорил глава североамериканского подразделения Кумар Галхотра.

По его словам, решение отказаться от седанов было принято не просто так. Наблюдая за продажами таких автомобилей, было замечено, что сегмент находится в упадке, а продажи таких моделей неуклонно сокращаются.

Когда речь зашла о развитии седанов и вложение в них инвестиций, то оказалось, что это нецелесообразно. Вместо седанов было принято решение выпустить новые модели кроссоверов, которые компенсируют их отсутствие.

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