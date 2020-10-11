Китайская компания Changan до конца текущего года может расширить модельный ряд за счет кроссовера Changan CS75 Plus.

Еще в прошлом году сообщалось, что этот автомобиль появится на российском рынке, и тогда же якобы компания начала его сертификацию.

Как выяснили журналисты «Китайских автомобилей», кроссовер Changan CS75 Plus появится в России до конца года, а в следующем году в продаже появится еще и кроссовер Uni-T.

CS75 Plus представляет собой роскошную модификацию модели, которая предлагается в Китае в двух вариантах – обычном и спортивном.

Последний отличается более спортивной внешностью, где предложат красные акценты, 20-дюймовые колесные диски, задний диффузор, а также иной передний бампер.

В списке оснащенности заявлено до 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, отделка салона кожей, панорамная крыша с люком, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю.