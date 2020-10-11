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Mercedes-Benz выпустит самый дальнобойный электрокар в мире

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В немецкой компании Mercedes-Benz поделились планами по выпуску электромобилей.
В частности, представитель компании в общении с журналистами Electrek, рассказала о планах Mercedes-Benz выпустить самый дальнобойный электрокар в мире. В частности, планируется выпуск электромобиля с запасом хода 1 200 км.

Такой автомобиль должен появится в ближайшие годы и выполнен он будет с использованием продемонстрированных технологий в концепте Vision EQXX.

Помимо того, что новинку планируют сделать самой дальнобойной, она еще может стать и самой эффектной на рынке.

Сейчас известно, что при разработке электрокара будут принимать участие специалисты гоночной команды Mercedes-Benz F1 из Великобритании. Другие подробности о проекте пока не раскрывают.

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