Mercedes-Benz выпустит самый дальнобойный электрокар в мире

В немецкой компании Mercedes-Benz поделились планами по выпуску электромобилей.

В частности, представитель компании в общении с журналистами Electrek, рассказала о планах Mercedes-Benz выпустить самый дальнобойный электрокар в мире. В частности, планируется выпуск электромобиля с запасом хода 1 200 км.

Такой автомобиль должен появится в ближайшие годы и выполнен он будет с использованием продемонстрированных технологий в концепте Vision EQXX.

Помимо того, что новинку планируют сделать самой дальнобойной, она еще может стать и самой эффектной на рынке.

Сейчас известно, что при разработке электрокара будут принимать участие специалисты гоночной команды Mercedes-Benz F1 из Великобритании. Другие подробности о проекте пока не раскрывают.