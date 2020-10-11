КамАЗ опубликовал в сети видеоролик, в котором рассказал о новом пятиосном самосвале, который должен был получить название «Самсон».

В результате производитель грузовиков выбрал для самосвала с индексом 65805 название «Атлант». Самосвал «Атлант» от КамАЗ вышел на предварительные испытания, которые будут проходить на протяжении всего следующего года.

Серийное производство новинки планируется начать в 2022 году. КамАЗ-65805 войдет в линейку шести- и восьмиосных грузовиков, а его вес составляет 87 тонн.

В планах производителя выпустить целое семейство карьерных самосвалов, которые будут иметь разную грузоподъемность, а именно от 45 до 75 тонн. Тестовый экземпляр имеет грузоподъемность 60 тонн и укомплектован усиленным кузовом объёмом 26 кубометров.

Отличается КамАЗ-65805 тем, что имеет оригинальное шасси с тремя поворотными осями и колесную формулу 10х6.

Еще в самосвале есть гидропневматическая подвеска, используется новая кабина К5 и множество современных систем, включая камеру заднего вида, систему контроля перегруза, датчики давления в шинах, а также мультимедийная система с сенсорным дисплеем и многое другое.