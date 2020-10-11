На российском рынке подорожали автомобили Infiniti 

В процентном выражении удорожание моделей премиальной марки составило от 0,6 до 1,4%, а в денежном – от 20 до 50 тыс. рублей.

На изменение цен обратили внимание специалисты сайта «Цена Авто», которые продолжают вести мониторинг цен на новые авто в России.

Эксперты заметили, что в октябре подорожали три модели марки Infiniti, а именно седан Q50 и кроссоверы QX50 и QX60.

У автомобилей Q50 и QX60 в цене прибавили все комплектации кроме начальных и сумма удорожания составила 20-25 тыс. рублей, а вот у кроссовера QX60 стал дороже на 50 тыс. рублей только базовый вариант.

Теперь стоимость седана Infiniti Q50 составляет 2 610 000 рублей минимум, тогда как топовый вариант обойдется в 3 135 000 рублей.

У кроссовера QX50 стоимость минимальной комплектации осталась на уровне 3 210 000 рублей, тогда как цены на другие версии теперь варьируются от 3 390 000 до 4 520 000 рублей.

Что касается начальной комплектации кроссовера QX60, то она теперь продается по цене от 3 625 000 рублей.