Ранее уже появлялись слухи, что автомобили Лада и Рено будут построены на новой платформе, а теперь появились новые подробности об этом.

Некоторую информацию о планах автопроизводителя опубликовал портал Drom.ru, журналисты которого сообщают, что «АвтоВАЗ» с 2022 года начнёт выпускать машины на новой платформе, а именно CMF-B-LS.

Первые автомобили Lada и Renault на базе этой платформы должны появится в России 2021 году.

Переход на новую платформу будет осуществляться постепенно, но уже к 2022 году на конвейере должно появится около 5 моделей на новой платформе.

Через пять-шесть лет завод должен выйти на производство порядка 600 тыс. авто, основанных на CMF-B-LS. Напомним, что эта платформа является упрощённым вариантом CMF-B альянса Renault-Nissan.

По предварительным данным, CMF-B-LS должна стать основой новых Logan и Sandero, предназначенных для российского рынка, а также новой Нивы, гранты и Ларгуса. При этом Веста получит обновление, но останется на прежней платформе.