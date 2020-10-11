Продажи автомобилей в России резко увеличились на фоне роста цен

Жители России начали торопиться обновить свой автомобиль, приобретая новые и подержанные машины, что обусловлено несколькими факторами.

Как считают эксперты, всплеск продаж автомобилей наблюдается на фоне ожидания их удорожания, нестабильного курса рубля, ну и конечно же новых ограничений, связанных с коронавирусом.

В августе в России было небольшое падение автомобильного рынка, что связано с появившимся дефицитом машин из-за снижения объёмов производства.

В сентябре дилеры и автопроизводители начали ликвидировать дефицит авто и в результате рынок в прошлом месяце вырос на 3,4%.

Как рассказал эксперт в общении с журналистами «Российской газеты», активность россиян оказалась на уровне августа, только объём проданных авто напрямую зависел от их наличия у дилеров.

К тому же покупатели стараются быстрее приобрести автомобиль, так как ожидают очередное повышение цен.