Откидные рамки для номеров сделают ваше авто более индивидуальным

В наши непростые времена каждый человек стремится обзавестись собственным транспортом, ведь намного лучше ездить на личной машине, чем подстраиваться под график автобусов и общественного транспорта. Правда, поездка на машине может обернуться не только радостью, но и печалью – достаточно совершить один неаккуратный маневр на дороге, как на телефон нерадивому водителю прилетит СМС с сообщением, где он может заплатить штраф. Что делать для того, чтобы этого не случилось? Конечно же, следить за соблюдением правил ПДД, но не стоит забывать и о маленьких хитростях, к примеру, использовать откидные рамки для номеров.

Что такое откидные рамки и зачем они могут пригодиться честному человеку? Данная рамка является конструкцией, которая может проворачивать навешенные на нее номера, меняя на другие, установленные в той же рамке или прямо на авто. К примеру, основные номера устанавливаются как положено, на кузов в специально отведенное место спереди и сзади, а вот рамка накрывает их сверху. Достаточно нажать кнопку в салоне, чтобы она откинулась и открыла оригинальный номер.

Зачем использовать откидную рамку для номера?

Наиболее часто водители используют подобное устройство на дорогих авто для следующих целей:

Распространенная практика – использование как госномеров, так и именных. На последних изображается не набор букв и цифр, а какое-то слово, к примеру, «Васек», «Крутой пацан», «Король жизни» и т.д. Такие номера сразу дают всем понять, что за рулем машины находится интересная личность с богатым прошлым и настоящим. Для того, чтобы одновременно поставить именные номера и не снимать государственный номер из ГИБДД и используется откидная рамка;

Если Вы частенько превышаете скорость, но не желаете получать штрафы, то рамку можно хитро использовать, чтобы закрывать оригинальный номер на кузове в моменты проезда через пункты, где установлены камеры. Конечно же, это нарушение закона, за которое хитреца обязательно накажут сотрудники ГИБДД, но немало водителей пытается использовать откидные рамки даже для такой недостойной задачи.

Как использовать рамку – решать Вам лично. Конечно же, основная ее задача – использование именного номера на ряду с госномером, поученным при регистрации. Если Вы желаете поставить себе на авто такой стильный и полезный аксессуар – почему бы и нет? Смело заказывайте рамку и наслаждайтесь любимым авто еще больше!