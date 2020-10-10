Выбор грузовых автомобилей МАН

Официальный дилер в Украине известной немецкой автомобильной компании MAN — ООО «УКРРОСТЕХНО» оказывает спектр услуг по реализации и сервисному обслуживанию грузовиков, автобусов и другой транспортной техники МАН. В продаже автомобильная техника новая и с пробегом, комплектующие, проводится техосмотр, ремонтные работы и другие виды услуг. Дилерское соглашение подписано в 2007 году, и с тех пор компания «УКРРОСТЕХНО» — официальный представитель фирмы МАН в Украине.

Услуги по ремонту спецтехники

Киевская компания дилер https://man-service.com.ua/ продает грузовики и другую автотехнику, а также проводит профилактические и ремонтные работы любой сложности, с применением современного диагностического и технического оборудования. Опытный квалифицированный персонал устраняет любые неполадки в автомобиле. Если купить груз авто, то предоставляется гарантия качества. Оказываются также и другие виды услуг.

Основные услуги автосервиса MAN:

техосмотр автомобильной техники МАН;

сервисное обслуживание машин МАН в Киеве;

ремонт грузовиков всех марок, а также другой техники (катеров, комбайнов);

мойка машин;

монтаж шин;

услуги эвакуатора с любой точки Украины.

На станции оказываются все комплексные услуги по ремонту и обслуживанию автомобильной техники, что очень удобно для клиентов. Предоставляется возможность купить грузовик и другую технику с дальнейшим гарантированным обслуживанием до 2 лет. Здесь https://man-service.com.ua/trucks/technique-on-bu/ можно получить квалифицированные консультации по эксплуатации машин фирмы MAN.

Преимущества всех видов услуг компании УКРРОСТЕХНО

Автобусы и грузовые автомобили немецкого концерна MAN Group относятся к самым надежным и безопасным в мире, потому что все эти модели создаются по передовым инженерным технологиям. При этом они реализуются по достаточно доступным ценам. Поскольку «УКРРОСТЕХНО» официальный представитель этой компании, то купить грузовые автомобили МАН можно по дилерской цене, без торговых наценок.

Преимущества для клиентов:

приобретение качественной техники известной марки по доступной цене;

быстрое обслуживание;

купить грузовики в Украине с гарантией и возможностью получать в дальнейшем современное высокотехнологичное сервисное обслуживание;

квалифицированные консультации по эксплуатации автомобилей МАН;

быстрое приобретение любых запчастей и расходных материалов для техники этой марки, потому что они хранятся в собственном складе на территории предприятия;

купить МАН можно в кредит или лизинг.

Персонал компании заботится, чтобы все клиенты были довольны своими приобретениями и уровнем сервисного обслуживания.

Почему лучше обращаться за услугами в компанию УКРРОСТЕХНО

Кроме всех вышеперечисленных преимуществ, клиентам созданы все комфортные условия, если приходится ожидать, когда будет готов заказ. Для этого на территории предприятия имеется охраняемая стоянка для автомобилей, столовая-кафе, где можно вкусно поесть и хорошо отдохнуть. Компания позаботилась и о тех, кому приходится ожидать выполнения сложного ремонта несколько дней — к их услугам гостиничный комплекс.

Приобретение товаров в дилерской компании всегда гарантирует защиту всех потребительских прав клиентов. Компания «УКРРОСТЕХНО» — официальный представитель MAN и гарантирует надежность и качество всей продукции и предоставляемых услуг.