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В России продают самый дорогой Maybach, просят 130 млн рублей

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Таких автомобилей было выпущено всего 8 штук, а один из них сейчас предлагают купить в России.
На сайте бесплатных объявлений Авто.ру разместили объявление о продаже Maybach 62 Landaulet 2009 года выпуска. За роскошный лимузин просят 130 млн рублей.

Предлагаемый автомобиль получил редкий кузов — «Ландо», у которого над задними пассажирами установлена складная мягкая крыша.

Такой тип кузова был очень популярным в 20-х и 30-х годах прошлого века, причем даже тогда его использовали для премиальных моделей.

Maybach 62 Landaulet приводится в движение 612-сильным турбированным V12 с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Заявленный пробег лимузина 1724 км.

В России продают самый дорогой Maybach, просят 130 млн рублей В России продают самый дорогой Maybach, просят 130 млн рублей В России продают самый дорогой Maybach, просят 130 млн рублей В России продают самый дорогой Maybach, просят 130 млн рублей

Maybach 62 Landaulet
Tvoe-avto.com
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