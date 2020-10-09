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В России предлагают новый внедорожник Chevrolet Suburban

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Новые Cadillac Escalade и Chevrolet Suburban официально продаются в России, но их уже предлагают заказать из США.
В одном из пабликов «Вконтакте» появилось предложение о доставке больших внедорожников из Америки.

Автор объявления указал, что автомобили в наличии, и их можно хоть завтра доставить в порт, а через два месяца он будет в РФ.

Стоимость Escalade или Suburban составляет 11 млн рублей. При этом не указано с каким мотором, только написали, что внедорожник моноприводный.

Стоит отметить, что Cadillac новое поколение Escalade привезет на российский рынок в следующем году, а вот Chevrolet Suburban официально поставлять не планируют.

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