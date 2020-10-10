Acura MDX официально будет представлен уже 16 октября, но дебютирует он для начала в качестве прототипа.

Товарную версию автопроизводитель обещает показать в следующем году. Недавно Acura показала салон нового кроссовера Acura MDX, опубликовав видеотизер.

В нем показали интерьер автомобиля, который выполнили с использованием решений от TLX.

В кроссовере будет мультимедийная система с сенсорным экраном, виртуальная приборная панель, новый блок управления климатом и многое другое.

Уже известно, что в моторной гамме нового Acura MDX появится двухлитровый турбодвигатель с отдачей 276 л.с. при 380 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем будет работать 10-ступенчатая автоматическая КП, передающая крутящий момента на переднюю или обе оси. Еще у кроссовера будет 360-сильная модификация. Другие подробности о новинке пока не раскрывают.