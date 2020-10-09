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В РФ предлагается штрафовать на 5 тыс. руб. за парковку на газоне

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Новый штраф за парковку на газоне предложили ввести в рамках обсуждения нового КоАП РФ.
Инициатором предложения стал Минюст, подготовивший предложение, в котором предлагают за парковку на газоне автовладельца штрафовать на 5 тыс. рублей.

На такую же сумму предлагают штрафовать, если автомобили припаркован на детской площадке.

Как пишут «Автовести» со ссылкой на 74.ru, еще в прошлом году при обсуждении нового КоАП РФ были внесены предложения о повышении штрафов за превышение скорости на 20-40 км\ч.

Во втором чтении предложили штрафы за парковку на газоне, в том числе предлагается выписывать штрафы нарушителям, которые были засняты очевидцами на фото или видео.

Инициаторы еще предложили автовладельца штрафовать за мойку автомобиля во дворе, причем за такое предлагают выписывать штраф в размере 2000 рублей.

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