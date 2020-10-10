Обновленный Volkswagen Polo получит спортивную версию в России

Volkswagen в России представил новую версию седана Polo со специальным пакетом «Спорт». Эта комплектация отличается от обычной только внешними декоративными элементами.

Спортивная версия Polo в дилерских центрах появится в январе 2021 года. Новинка будет предлагаться с бензиновыми моторами мощностью от 90 до 110 л.с.

Трансмиссия доступна, как и в обычных комплектациях седана: 5-ступенчатая механическая, шестискоростной «автомат» или семиступенчатый «робот».



Volkswagen Polo в комплектации «Спорт» отличается другой радиаторной решеткой, черными корпусами боковых зеркал спойлером и затемнёнными фонарями. Новую версию клиент сможет заказать с двухцветной окраской кузова.

В салоне новой комплектации седана установлены спортивные кресла с тканевой обивкой, а в качестве опции предлагается подогрев задних кресел. Помимо этого, Polo получил спортивный руль и хромированные накладки на педали.