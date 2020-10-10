Главная » Новости

Обновленный Volkswagen Polo получит спортивную версию в России

Опубликовано Обновлено

Volkswagen в России представил новую версию седана Polo со специальным пакетом «Спорт». Эта комплектация отличается от обычной только внешними декоративными элементами.
Спортивная версия Polo в дилерских центрах появится в январе 2021 года. Новинка будет предлагаться с бензиновыми моторами мощностью от 90 до 110 л.с.

Трансмиссия доступна, как и в обычных комплектациях седана: 5-ступенчатая механическая, шестискоростной «автомат» или семиступенчатый «робот».

Обновленный Volkswagen Polo получит спортивную версию в России
Volkswagen Polo в комплектации «Спорт» отличается другой радиаторной решеткой, черными корпусами боковых зеркал спойлером и затемнёнными фонарями. Новую версию клиент сможет заказать с двухцветной окраской кузова.

Обновленный Volkswagen Polo получит спортивную версию в России

В салоне новой комплектации седана установлены спортивные кресла с тканевой обивкой, а в качестве опции предлагается подогрев задних кресел. Помимо этого, Polo получил спортивный руль и хромированные накладки на педали.

Обновленный Volkswagen Polo получит спортивную версию в России

volkswagen volkswagen-polo
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика