Jeep анонсировал выход нового кроссовера на базе Compass

Под брендом Jeep скоро появится новый кроссовер, который создается в первую очередь для бразильского авторынка.

О новинке некоторые подробности раскрыли в компании. Jeep анонсировал выход нового кроссовера, созданного на базе Compass.

Ранее предполагалось, что на этой платформе будет создан трехрядный Compass, но оказалось, что речь идет об абсолютно новом кроссовере, который сначала появится в Бразилии, а позднее выйдет и на другие рынки. Серийная сборка новинки также будет организована на бразильском предприятии.

О том, какое название получит новая модель, информации пока нет, но известно, что в ее моторной гамме будут только турбированные двигатели.

Разработкой кроссовера на базе Compass занимаются специалисты бразильского подразделения.

Они создают «высокотехнологичный кроссовер, который относят к сегменту D». В продаже автомобиль появится во второй половине следующего года.