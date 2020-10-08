Составлен список лучших альтернатив российской Lada Niva

Внедорожник LADA Niva (бывшая Chevrolet Niva) на российском рынке уже не так хорошо пользуется спросом как ранее.

Этот внедорожник в базовой комплектации предлагается за 738 тысяч рублей и на самом деле за такую сумму у покупателя есть неплохие альтернативы с более богатым набором опций.

«Пустая» LADA Niva не имеет кондиционера и даже обогрева передних кресел и лобового стекла, и такие опции есть только в более дорогих версиях.

При этом в новой LADA 4х4 в комплектации Luxe уже есть все эти опции и стоит такая версия дешевле, причем настолько, что хватит еще на комплект зимних шин и фаркоп.

Технически LADA Niva и LADA 4х4 одинаковые, поэтому если нужен внедорожник, то новая LADA 4х4 может стать прекрасной альтернативой LADA Niva.

Также за 738 тысяч рублей на вторичном рынке покупатель может выбрать УАЗ «Патриот» 2017—2018 годов выпуска.

Этот автомобиль по всем параметрам превосходит LADA Niva, за исключением расхода топлива.

Если хочется что-то от зарубежных автопроизводителей, то можно присмотреться к Renault Duster, пишет «За рулем».

Французский кроссовер с полным приводом может стать прекрасной альтернативой отечественному полноприводному внедорожнику, к тому же Duster является очень надежным авто и более комфортным.