Выбирайте автомобиль на рынке б/у легко с сервисом Автотека

Автомобиль стал любимым средством передвижения современного человека. Каждый из нас стремится купить машину и забыть об общественном транспорте, как о страшном сне. Зачем мучать себя ужасными маршрутками и автобусами, толпиться на остановке, пытаясь влезть посреди наглых старушек, если можно купить недорогой б/у автомобиль и сделать свою жизнь намного более комфортной. Новое авто стоит дорого, а влезать в кредиты никто не хочет, поэтому именно вторичный рынок оказывается наиболее отличным вариантом.

Но покупка машины с рук несет в себе много опасностей. К примеру, транспортное средство может быть попросту ворованным, а предлагаться как собственное. Часто доверчивые водители покупают авто, на которых висят штрафы, различные проблемы, потом им приходится самостоятельно решать все эти проблемы. Но в наше время все становится настолько прозрачно, что можно даже не рисковать и перед покупкой машины тщательно проверить ее на сайте Автотека!

Что предлагает Автотека

Автотека, отзывы о которой можно найти в Сети, это специальный портал, который помогает проверять не новые машины и выявлять проблемный транспорт. Работает сервис очень просто и воспользоваться им может совершенно каждый человек. Надо просто зайти на сайт, в поле проверки авто ввести номер VIN или же госномер машины. Сразу же будут показаны такие данные по транспортному средству:

Было ли авто участником ДТП. Это очень важная информация, так как она помогает понять, есть ли в машине какие-то серьезные подводные камни, которые внешне могут быть просто не видны;

Была ли машина на учете в банке в качестве залогового имущества и не остается ли она таковой сейчас. Очень неприятно купить машину и вдруг узнать, что ее в любой момент может конфисковать банк за долги ее прежнего владельца;

Какие ограничения есть на автомобиле. Если у владельца авто были проблемы с законом, то на его авто до сих пор могут быть наложены какие-то ограничения, к примеру, запрет на выезд заграницу. Все это также лучше узнавать заранее.

Также сайт https://autoteka.ru/ позволяет узнать, есть ли на машине техобслуживание, использовалось ли транспортное средство для работы в службах такси, а также другие важные данные. Вся информация берется из официальных источников, поэтому является на 100% верной и максимально подробной.

Покупка б/у автомобиля

Если Вы планируете купить б/у автомобиль, то перед тем, как отдавать деньги и запускать сделку обязательно проверьте его на портале Автотека! Здесь Вы можете увидеть массу полезной и ценной информации, которая поможет не совершить ошибок.