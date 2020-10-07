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«Яндекс.Драйв» запустил долгосрочную аренду автомобилей

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В России появилась еще одна компания, которая дает возможность на длительное время арендовать легковой автомобиль, причем для аренды доступны как новые машины, так и с пробегом.
Каршеринг «Яндекс.Драйв» россиянам начал предоставлять новую услугу по долгосрочной аренде, причем пока сервис запустили в Москве.

Оформить аренду пользователи смартфонов могут через фирменное приложение. Подписку на автомобиль можно оформить от одного месяца до полутора лет, сообщает пресс-служба «Яндекс.Драйв».

В стоимость аренды включена страховка ОСАГО, плановые техосмотры, шиномонтаж и КАСКО.

В случае неполадок с арендованным автомобилем клиент может вызвать специалиста, который устранит проблему на месте или отвезет транспортное средство на станцию техобслуживания.

В аренду можно взять как обычные авто, так и электрокар Nissan Leaf.

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