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Обновленный кроссовер Opel Crossland доберется до России в 2021 году

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Opel представил обновленную версию кроссовера Crossland, которая получила большое количество улучшений и несколько технических изменений.
Старт продаж Opel Crossland намечен на следующий год, причем обновленный кроссовер в 2021 году доберется и до российского рынка.

Opel Crossland после рестайлинга стал очень сильно похож на новое поколение Mokka. Эта модель выполнена в новом стиле компании — Opel Vizor.

Обновленный кроссовер Opel Crossland доберется до России в 2021 году
С обновлением «паркетник» получил новую версию GS Line+ с двухцветным кузовом, 17-дюймовыми колесными дисками, светодиодной оптикой и спортивным исполнением салона.

Opel Crossland после обновления получил новые элементы передней подвески и перенастроенное рулевое управление.

Обновленный кроссовер Opel Crossland доберется до России в 2021 году
Моторная гамма кроссовера осталась без изменений. Так в ней по-прежнему будет предлагаться 1,2-литровый 82-сильный бензиновый агрегат, а также 1,2-литровый турбодвигатель мощностью 108 и 130 л.с. в зависимости от версии.

Обновленный кроссовер Opel Crossland доберется до России в 2021 году

Коробка передач для кроссовера будет доступна шестиступенчатая механическая или 6-диаппазонный «автомат».

Напомним, в России марка Opel представлена только двумя моделями: кроссовером Grandland X и микроавтобусом Zafira Life.

Обновленный кроссовер Opel Crossland доберется до России в 2021 году Обновленный кроссовер Opel Crossland доберется до России в 2021 году

opel Opel Crossland
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