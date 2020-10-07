Проставки для увеличения клиренса – повышаем проходимость автомобиля

У нас в стране проходимость автомобиля практически всегда играет достаточно серьёзную роль. Если в Западной Европе её оценивают лишь в тех случаях, когда речь идёт о поездках за город или внедорожных путешествиях, то в наших условиях она важна даже для автомобилистов, которые передвигаются по городским улицам. Это связано с тем, что отечественные дороги часто находятся в крайне печальном состоянии. И если большие шоссе и главные улицы крупных городов уже привели в порядок, то с дорогами в спальных районах или небольших населённых пунктах до сих пор наблюдаются серьёзные проблемы.

Поскольку зарубежные производители в основном выпускают машины, рассчитанные на качественные дороги, нашим автомобилистам приходится их адаптировать к отечественным условиям. Для этой цели лучше всего подходят автомобильные проставки для увеличения дорожного просвета – это простое и эффективное средство, с помощью которого можно быстро и легко повысить характеристики проходимости.

Что собой представляют проставки для поднятия клиренса

Проставки, с помощью которых увеличивают дорожный просвет, представляют собой специальные кольца, которые располагают либо под пружинами амортизаторов, либо под стойками. Это своего рода прокладки, поднимающие кузов над дорожным покрытием – их изготавливают из следующих материалов:

пластик – бюджетный материал, который довольно уязвим к механическим нагрузкам, и поэтому быстро выходит из строя;

сталь – она отличается высокой прочностью и устойчивостью к износу, благодаря чему на протяжении длительного времени сохраняет свои первоначальные свойства;

алюминий – прочный и лёгкий материал, обладающий устойчивостью к коррозии и неподверженный преждевременному износу.

Практика показывает, что последний вариант наиболее предпочтителен в плане соотношения цены и качества – это красноречиво подтверждает высокий спрос на алюминиевые проставки, выпускаемые брендом Автопроставка. Производитель тщательно подходит к выбору сырья и в малейших нюансах придерживается технологии – это позволяет добиться впечатляющих результатов.

Преимущества, получаемые при установке проставок

В настоящее время автомобильные проставки для увеличения клиренса пользуются широкой популярностью – это обусловлено рядом преимуществ, которые даёт их установка:

дорожный просвет увеличивается в среднем на 30 мм, в результате чего эффективно решается проблема проходимости на бездорожье;

минимизируются риски, связанные с механическими повреждениями узлов и деталей моторного отсека;

снижается вероятность, что транспорт завязнет в высоком сугробе, сев на него днищем;

при передвижении по пересечённой местности у машины меньше шансов зацепить бампером или днищем низкорастущий кустарник;

внешний вид автомобиля становится более агрессивным и динамичным.

С учётом перечисленных факторов необходимо помнить также о простоте монтажа – для установки автомобильных проставок не придётся тратить чересчур много времени и сил. Кроме того, детали такого типа вполне доступны в плане финансов – их приобретение не нанесёт серьёзного ущерба семейному бюджету.

При покупке необходимо выбирать тот тип проставок, который был спроектирован под конкретную модель автомобиля – в противном случае могут возникнуть неразрешимые проблемы с монтажом. Кроме того, следует учитывать, что высота подъёма авто напрямую зависит от толщины детали. Ну а напоследок осталось лишь пожелать вам удачи – пусть ваша езда будет комфортной и безопасной!