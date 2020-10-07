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«АвтоВАЗ» планирует ввести 4-дневную рабочую неделю с 1 января

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С начала следующего года «АВТОВАЗ» намерен перейти на 4-дневную рабочую неделю. Исключением станет линия В0, где собираются модели Renault Logan, Sandero, Lada XRAY и Largus.
Как объяснили в пресс-службе компании, на которую ссылается ТАСС, переход с 1 января 2021 года на неполную рабочую неделю связан с целью сохранения коллектива и рабочих мест.

В компании отметили, что в случае восстановления спроса автомобильного рынка компания снова вернется к полной рабочей неделе.

4-дневную рабочую неделю «АВТОВАЗ» планировал ввести еще с 1 августа, но в связи с получением крупного госзаказа, решение было отложено, и автопроизводитель продолжит работать полную неделю.

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