«АвтоВАЗ» планирует ввести 4-дневную рабочую неделю с 1 января

С начала следующего года «АВТОВАЗ» намерен перейти на 4-дневную рабочую неделю. Исключением станет линия В0, где собираются модели Renault Logan, Sandero, Lada XRAY и Largus.

Как объяснили в пресс-службе компании, на которую ссылается ТАСС, переход с 1 января 2021 года на неполную рабочую неделю связан с целью сохранения коллектива и рабочих мест.

В компании отметили, что в случае восстановления спроса автомобильного рынка компания снова вернется к полной рабочей неделе.

4-дневную рабочую неделю «АВТОВАЗ» планировал ввести еще с 1 августа, но в связи с получением крупного госзаказа, решение было отложено, и автопроизводитель продолжит работать полную неделю.