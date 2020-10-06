В руководстве компании Hyundai уверены, что в ближайшие годы будет наблюдаться повышенный интерес к летающим автомобилям.

В связи с этим автопроизводитель намерен подготовится и выпустить не один, сразу несколько подобных транспортных средств.

Согласно новому плану, Hyundai планирует к 2028 году выпустить серию летающих автомобилей. Как раз к этому времени ожидается резкое увеличение спроса на подобный транспорт.

Среди летающих машин будут модели, предназначенные для перемещения по городу, рассчитанные на 5-6 человек, и модели большей вместимости, которые смогут перемещаться между городами.

Для начала будет налажен выпуск машин, которыми будет управлять водитель, а в дальнейшем такой транспорт планируется сделать полностью беспилотным.