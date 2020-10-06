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Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ выросли в сентябре на 3,4%

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Ассоциация европейского бизнеса 6 октября опубликовала статистику по продажам автомобилей на рынке России за сентябрь.
В отчетный период россияне купили 154 409 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

За период с начала года, как рассказали аналитики, наблюдается отрицательная динамика на 13,9%, а объём рынка составил 1 094 805 ед.

Самыми популярными автомобилями на рынке остаются модели Лада, которые были проданы в количестве 35 264 ед., что больше на 12%.

На втором месте находится KIA, которая остается лидером среди иномарок. Объёмы продаж марки составили 20 402 ед., что больше на 6%.

Третий результат показал Hyundai – 18 380 ед. (+15%). На четвертом и пятом месте находятся Renault и Volkswagen — 14 007 ед. (+5%) и 10 674 ед. (+12%) соответственно.

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