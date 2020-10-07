ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в РФ по итогам сентября

Hyundai Creta в сентябре стал самым популярным кроссовером на российском рынке, эта модель за месяц разошлась тиражом в количестве 7790 ед.

Это оказалось на 22% больше чем годом ранее. Самый большой прирост продаж показал Toyota RAV4. Спрос на этот кроссовер в отчетный период вырос в 2,5 раза до 4146 ед. За счет такого резкого роста продаж японская модель оказалась на втором месте.

Третью строчку ТОП-10 занимает Volkswagen Tiguan с количеством 3626 автомобилей, что на 14% больше чем в сентябре прошлого года.

Четвертое и пятое место у Renault Duster и KIA Sportage. Эти модели в сравнении с прошлым годом показали отрицательную динамику — 3109 ед. (-1%) и 2885 ед. (-6%) соответственно.

Вторую «пятерку» открывает Hyundai Tucson – 2853 ед. (+66%), а за ним следует LADA 4×4 – 2809 ед. (-13%).

Последние три места заняли Nissan X-Trail, Renault Kaptur и Mitsubishi Outlander. У этих кроссоверов продажи составили 2303 ед. (+1%), 2181 ед. (+4%) и 2074 ед. (-14%) соответственно.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала года по сентябрь лидерами рынка кроссоверов являются Hyundai Creta, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.