Строительство небольшого или многоэтажного здания, монтаж инженерных конструкций, земляные работы – в этих и во многих других случаях окажется полезной специализированная техника. Она ускоряет процесс, одна машина заменяет целую бригаду рабочих. Далеко не каждая подрядная организация, однако, имеет такие машины в собственности. Оптимальное решение для того, чтобы в срок сдать объект – аренда.

Чем выгодна аренда?

Аренда спецтехники в Казани выгодна по целому ряду причин:

Отсутствие огромных финансовых расходов, связанных с приобретением. Для небольшой организации это непосильные траты, а для выполнения небольшого объема работ – это траты нерациональные. Окупаемость машины предполагает ее постоянное использование в течение многих месяцев, а то и нескольких лет. Временное пользование исключает такие расходы; Отсутствие амортизационных трат. Чтобы техника оставалась исправной, надо своевременно менять запчасти, заправлять ее, покупать новые расходные элементы. В случае аренды все амортизационные расходы – забота компании-арендодателя; Отсутствие расходов, связанных с ремонтом. Восстановление машины – задача порой крайне затратная, особенно, если дело касается поломки силовой установки, гидравлики или электроники. Временное пользование в этом смысле – решение гораздо более экономичное и безопасное; Отсутствие необходимости в оборудовании мест для стоянки и хранения. Как ни странно, когда спецтехника не работает – она быстро портится. Влажность провоцирует коррозию, масло на механизмах застывает, подвижные части покрываются пылью. Оборудовать гараж, где машина защищена от внешних факторов – работа, требующая колоссальных трат, а аренда исключает необходимость в ней; Ценовая стабильность. Из-за колебаний валютных курсов планировать суммы, необходимые для покупки техники, крайне сложно. Расходы порой могут превысить все лимиты и перестать быть приемлемыми даже для крупного концерна. Аренда более стабильна в плане стоимости, все траты можно предусмотреть заранее, отразить и учесть в смете.

Полный спектр услуг

Многие компании, предоставляющие спецтехнику в аренду, сдают не просто машину. Вместе с ней на объект прибывает и оператор, профессионал, который в кратчайшие сроки выполнит все работы, связанные со строительством, монтажом, демонтажем. Это еще больше разгружает расходную ведомость, исключает необходимость в найме рабочей силы, позволяет сдать объект качественно и в срок!